Elezioni regionali, Lidia De Sio “sfilata all’ultimo minuto dalla lista della Lega” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Sono stata sfilata all’ultimo minuto, a mia insaputa, dalla lista della Lega per cui ero già da mesi in campagna elettorale per le regionali nella circoscrizione salernitana. Un modus operandi frutto di una scelta, di questo partito, di affidarsi ad una classe dirigente fatta prettamente di giovani incapaci ma innocui, che non danno fastidio ai “gerarchi” del nord e che proprio a Salerno ha raggiunto l’apoteosi perfetta, mortificando quadri dirigenti storici e presenti realmente sul territorio che ci hanno messo la faccia dal primo momento. Una scorrettezza grave che mortifica me ed una intera comunità”. È quanto denuncia in una nota Lidia De Sio, a margine ... Leggi su anteprima24

