Dalla Spagna: “Messi non indosserà più la maglia del Barcellona” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Nonostante le dichiarazioni del Barcellona che si è detto abbastanza sicuro di non prevedere alcun addio di Lionel Messi, il giornalista di Onda Cero, Alfredo Martinez ha tutt’altra visione, come ha ben spiegato attraverso Twitter: “A coloro che ancora sperano in un cambiamento: Messi ha preso una decisione irrevocabile. Non è una sfida contro Bartomeu. Nemmeno le sue dimissioni avrebbero impedito a Messi di andarsene. Non indosserà più la maglia del Barcellona. Triste ma vero”. Para los que esperan con esperanza un cambio. Messi ha tomado una decisión irrevocable . No es un pulso a Bartomeu . Ni su dimisión frenaría ya la salida de Messi. No volverá a vestir la camiseta del Barcelona. Triste pero cierto @OndaCero es — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) August 26, 2020 Leggi su sportface

Cronaca - Un 27enne di Gela, Calogero Nicolas Valenza, sarebbe stato fermato dalla polizia in Egitto per accertamenti. Il giovane, che lavora come pr in Spagna da 4 anni, sarebbe stato fermato ...

Covid, test sierologici e tampone: come e dove farli a Bologna

Le persone che rientrano da Croazia, Malta, Spagna, Grecia, Bulgaria, Romania e Paesi extra Schengen, i residenti nel territorio dell'AUSL di Bologna che rientrano dalla Sardegna, gli operatori del mo ...

