Daley Blind, altro malore in campo per il difensore dell’Ajax – VIDEO (Di mercoledì 26 agosto 2020) Daley Blind, difensore dell’Ajax classe ’90, durante il “friendly match” contro l’Herta Berlino si accascia in campo: colto da un altro malore. Bruttissime immagini quelle che arrivano dall’Olanda, esattamente dalla Johan Cruijff Arena. Nella serata di ieri, martedì 25 agosto, è andato di scena il match amichevole e di pre stagione tra l’Ajax e l’Herta Berlino. Tutto tranquillo per 80 minuti, con gli olandesi che conducevano con il risultato di 1 a 0 grazie all’imbucata dell’attaccante olandese, naturalizzato marocchino, Zakaria Labyad. Rete arrivata al 12′ del primo tempo e decisiva per tutto il corso della partita. Poco prima che scattassero gli ultimi dieci minuti di gara Daley ... Leggi su bloglive

