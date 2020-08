Dal latte materno anticorpi contro il Covid, 5mila donne lo donano all'ospedale (Di mercoledì 26 agosto 2020) La scoperta dei ricercatori ha subito fatto il giro del Paese: il latte materno delle donne infettate dal coronavirus potrebbe servire a combattere il Covid-19 e proteggere i gruppi più vulnerabili. Ma per avere conferma del suo utilizzo... Leggi su europa.today

CarloSaletta : @GabryContessa @VigileVittorino @djaniceto Poveretti che dire ognuno ha i suoi ..... Certo che dal mojito al latte… - infoitinterno : Flavio Briatore, dal latte e castagne al Billionaire - birichino59 : @Rhaos3 Quanto sei maiala ti metterei il cazzo li in mezzo per sentirlo bagnare dal tuo caldo latte per poi sborrarti tutto in bocca ..???? - loiaconosalvat3 : RT @ilva87161350: @loiaconosalvat3 Si narra che il giglio del mare nacque dal latte di Era,moglie di Zeus,che durante l’allattamento di Era… - tax_tweet : Dal latte materno anticorpi contro il Covid, 5mila donne lo donano all'ospedale -

Ultime Notizie dalla rete : Dal latte Dal latte materno anticorpi contro il Covid, 5mila donne lo donano all'ospedale EuropaToday Furti di forme Parmigiano, denunciati il casaro e l'aiuto-casaro

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 27 AGO - Incrementavano i loro guadagni smerciando, sottocosto, le forme di Parmigiano Reggiano che sottraevano dal caseificio dove lavoravano. Protagonisti della vicenda un ca ...

Casaro infedele ruba forme di parmigiano e le rivende a un'azienda di Treviso

L'attività degli uomini dell'Arma ha permesso il recupero anche di tre forme di Parmigiano Reggiano che il casaro aveva ceduto a un'azienda di Treviso TREVISO. Incrementavano i loro guadagni smerciand ...

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 27 AGO - Incrementavano i loro guadagni smerciando, sottocosto, le forme di Parmigiano Reggiano che sottraevano dal caseificio dove lavoravano. Protagonisti della vicenda un ca ...L'attività degli uomini dell'Arma ha permesso il recupero anche di tre forme di Parmigiano Reggiano che il casaro aveva ceduto a un'azienda di Treviso TREVISO. Incrementavano i loro guadagni smerciand ...