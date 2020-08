Cremona: donna scomparsa, in corso ricerche con sub in roggia Borromea (Di mercoledì 26 agosto 2020) Milano, 26 ago. (Adnkronos) - Sono riprese, questa mattina, le ricerche del corpo di Sabrina Beccalli - la 39enne di cui non si hanno più notizie da Ferragosto - lungo la roggia Borromea, nel Cremonese. Sul posto è a lavoro la squadra di sommozzatori del centro carabinieri subacquei di Genova che scandaglieranno il canale tra Ripalta Vecchia e Madignano. I militari, da quanto si apprende, potrebbero estendere le ricerche anche al canale Vacchelli, lungo il quale erano stati trovati telefono e sandali della donna. Gli uomini del Ris, intanto, proseguo i rilievi nella casa della 39enne. Resta in carcere Alessandro Pasini che deve rispondere di omicidio e distruzione di cadavere. Leggi su liberoquotidiano

mp_0911_ : RT @ultimenotizie: Potrebbe essere stata uccisa per aver rifiutato delle avance sessuali, Sabrina Beccalli, la 39enne di #Crema scomparsa d… - Filo2385Filippo : RT @ultimenotizie: Potrebbe essere stata uccisa per aver rifiutato delle avance sessuali, Sabrina Beccalli, la 39enne di #Crema scomparsa d… - ultimenotizie : Potrebbe essere stata uccisa per aver rifiutato delle avance sessuali, Sabrina Beccalli, la 39enne di #Crema scompa… - RaiNews : Gip Cremona: resta in carcere Alessandro Pasini. L'uomo è sospettato dell'omicidio e della distruzione del cadavere… -