Covid-19, i dati spaventano: boom di contagi, siamo come ad inizio maggio (Di mercoledì 26 agosto 2020) Iniziano a preoccupare i numeri dei nuovi contagi da coronavirus: i 1367 infetti di oggi rappresentano il dato più alto dagli inizi di maggio. Nuovo boom di contagi per il Covid in Italia: sono 1.367 (contro gli 878 di ieri) quelli registrati nelle ultime 24 ore. E’ il dato più alto dagli inizi di maggio. … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

rtl1025 : ?? Salgono a 63 i casi positivi al Covid-19 accertati tra lo staff del #Billionaire di Porto Cervo, su un totale 90… - Open_gol : Spese in ordine sparso, con 514 diversi enti che hanno dato in appalto i servizi. E l'obbligo di trasparenza sembra… - rtl1025 : ?? Nuovo boom di #contagi per il #Covid Sono 947 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Nove i morti a fronte… - SkyTG24 : Coronavirus, è record di tamponi: 93.529. La Lombardia è la regione con più positivi. DATI