Clizia Incorvaia, la maglia bianca rivela un po’ troppo: «Come si fa a non amarti?» (Di mercoledì 26 agosto 2020) Clizia Incorvaia fa impazzire i followers su Instagram indossando un completino bianco da tennista che di certo non passa inosservato! Influencer gettonatissima, la fidanzata di Paolo Ciavarro ha charme da vendere e ne è ben consapevole! Sui social non sbaglia un colpo e sa destreggiarsi benissimo nel rivelare pezzi delle sue giornate tutelando nel contempo la sua privacy. Tra i commenti, infatti, non mancano quelli un po’ impertinenti che le chiedono dettagli della sua vita di coppia con Paolo Ciavarro. Domande che lei sa abilmente ‘glissare’. Completino bianco da tennista: Clizia Incorvaia bella più che mai La sua galleria fotografica social pullula di imamini che fanno incetta di like. In costume da bagno, tenuta ginnica o casual, la ex gieffina fa sempre la ... Leggi su urbanpost

lara90__ : Clizia Incorvaia intanto sta a Massa dal suo ex marito. Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano… - bulottasara3 : Se siete cardiopatici non aprite?? #ciavarrini - nel3150 : @Vamonluvi Muahahahhaahhahaha pure secondo me.. anche perchè come si supera Clizia Incorvaia? Noi ancora non abbiamo risposta?? - Francym97 : RT @cryIngwsel: “Sossio Aruta disse che sei tu che porti i pantaloni nella coppia” “Di solito porto la minigonna sempre” CLIZIA INCORVAI… - CuoreMille : RT @cryIngwsel: “Sossio Aruta disse che sei tu che porti i pantaloni nella coppia” “Di solito porto la minigonna sempre” CLIZIA INCORVAI… -

Ultime Notizie dalla rete : Clizia Incorvaia Clizia Incorvaia Instagram atomica in Sicilia, grazie in vista: «La perfezione sei» UrbanPost Clizia Incorvaia, la maglia bianca rivela un po’ troppo: «Come si fa a non amarti?»

Clizia Incorvaia fa impazzire i followers su Instagram indossando un completino bianco da tennista che di certo non passa inosservato! Influencer gettonatissima, la fidanzata di Paolo Ciavarro ha char ...

Paolo Ciavarro e Paola Di Benedetto: nuovo programma con Giulia Salemi

Una nuova sfida per Paolo Ciavarro, Paola Di Benedetto e Giulia Salemi. I tre ex gieffini infatti saranno i protagonisti del nuovo programma di Italia1 Disconnessi. Stando al gossip lanciato dal numer ...

Clizia Incorvaia fa impazzire i followers su Instagram indossando un completino bianco da tennista che di certo non passa inosservato! Influencer gettonatissima, la fidanzata di Paolo Ciavarro ha char ...Una nuova sfida per Paolo Ciavarro, Paola Di Benedetto e Giulia Salemi. I tre ex gieffini infatti saranno i protagonisti del nuovo programma di Italia1 Disconnessi. Stando al gossip lanciato dal numer ...