Cassa integrazione Covid-19: le novità da settembre (Di mercoledì 26 agosto 2020) Ammortizzatori sociali: le novità del Decreto AgostoCassa integrazione Covid-19: cosa cambiaModalità di accesso ai nuovi trattamentiTermini di trasmissione delle domande: proroghe e scadenzeAmmortizzatori sociali: le novità del Decreto AgostoTorna suIl decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), in vigore a partire dal 15 agosto 2020, ha recato numerosi interventi e prorogato alcuni dei sostegni economici già previsti dal decreto Cura Italia e successivamente confermati con il Decreto Rilancio. Tra le principali misure introdotte dal nuovo provvedimento figurano anche interventi e risorse per il lavoro, tra cui l'estensione della Cassa integrazione a 18 settimane totali (9+9) per i periodi compresi fra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020. Visto il nuovo impianto normativo in materia di ... Leggi su studiocataldi

