Briatore, Capezzone: «Chi festeggia il ricovero mi fa schifo». Gregoraci: «Flavio sta bene» (Di mercoledì 26 agosto 2020) «Qualunque cosa (condivisibile o no) abbia detto in passato Briatore, su qualsiasi tema (Covid incluso), quelli che ora festeggiano il suo ricovero e/o stanno col ditino alzato a fargli la morale fanno schifo. Ma che persone siete a fare i fenomeni se il vostro “nemico” sta male?». Lo scrive su twitter il giornalista Daniele Capezzone. È una delle reazioni alla valanga di odio che si è scatenata sui social. Gli odiatori hanno dato il peggio, con offese, insulti e brindisi al ricovero. Britatore, gli hater carichi di odio Gli hater si sono scatenati. Centinaia e centinaia di commenti su Facebook e Twitter. «Se lo merita», «peggio di lui nessuno». E ancora: «Il karma esiste», «ora la finisce di sparare ... Leggi su secoloditalia

