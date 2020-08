Boscaglia: “Petralia location perfetta, al Pasqualino di Carini ci adatteremo. La vecchia guardia e i nuovi acquisti…” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Parola a Roberto Boscaglia.Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa al termine della seduta di allenamento mattutina svolta questa mattina in quel di Petralia Sottana. Di seguito, le sue dichiarazioni."L'impatto con Petralia è stato ottimo, è una location perfetta per il ritiro sebbene le dimensioni del campo siano leggermente minori. Non vi è nessun tipo di problema per un breve periodo. Il Pasqualino Stadium di Carini? Il campo non mi sembra così piccolo, lì dovremo adattarci e credo che questo sia una caratteristica importante per il Palermo di quest'anno. guardiamo il bicchiere mezzo pieno, ad esempio al momento stiamo lavorando su questo campo e ci adattiamo. I ragazzi si conoscono e hanno affiatamento tra di loro, i giorni ... Leggi su mediagol

