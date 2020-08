Borse europee proseguono toniche. Piazza Affari in stand-by (Di mercoledì 26 agosto 2020) (Teleborsa) – Piazza Affari si conferma un passo indietro alle altre Borse europee, che proseguono in moderato rialzo, in attesa dell’apertura di Wall Street. In assenza di dati macro importanti, i mercati già guardano alle novità del meeting annuale dei banchieri centrali a Jackson Hole, che quest’anno si terrà in videoconferenza e partirà domani per una due giorni dedicata a politica monetaria e prospettive. Lieve calo dell’Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,181. Scende lo spread, raggiungendo +143 punti base, con un deciso calo di 9 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona all’1,02%. Nello scenario borsistico europeo si muove in rialzo Francoforte, evidenziando un incremento dello 0,52%, mentre è senza ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Borse europee Borse europee in cerca di direzione. A Milano brilla Tim, rete unica più vicina Il Sole 24 ORE Il FTSEMib si mantiene sulla parità

