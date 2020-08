Bimba caduta da balcone a Sestri Levante: è in “condizioni gravi, ma stabili” (Di mercoledì 26 agosto 2020) La Bimba caduta ieri da un balcone a Sestri Levante (Genova) “ha trascorso la notte senza nuove complicanze, al momento è ancora sedata e ventilata. Si prosegue nel monitoraggio delle condizioni cliniche al fine di valutare il quadro evolutivo“: è quanto si legge nel bollettino medico emesso dall’istituto pediatrico Gaslini dove la bambina è ricoverata, nel reparto di Terapia intensiva. La Direzione sanitaria ha confermato che la piccola “ricoverata in seguito a politrauma accidentale, permane in condizioni gravi, ma stabili e in prognosi riservata“.L'articolo Bimba caduta da balcone a Sestri Levante: è in “condizioni ... Leggi su meteoweb.eu

