Ballando con le stelle: solo un concorrente è positivo al Covid19, ecco chi (Di mercoledì 26 agosto 2020) Ballando con le stelle: da quanto si apprende solo uno dei concorrenti è positivi al Covid19. Ora il programma verrà sospeso? foto facebookIeri si era diffusa la notizia che ben due concorrenti dello show di Milly Carlucci, il ballerino Samuel Peron e Rosalinda Celentano fossero positivi al Covid19. In realtà da quello che si apprende, dopo i tamponi di conferma solo uno dei due è risultato definitivamente positivo al virus. Si tratta del ballerino tanto amato dal pubblico di Ballando: Samuel Peron. Pare che l’atleta avesse trascorso le sue vacanze estive in terra sarda, dove è stato anche per lavoro. Per il momento sulle sorti del programma tutto tace. La trasmissione della Carlucci ha ... Leggi su chenews

stanzaselvaggia : Rosalinda Celentano al momento è risultata negativa al Coronavirus, quindi ahimè sono girate notizie inesatte. Risu… - ValeMameli : @acqu_marina @MarceVann Ballano tutti fra le stelle (immobili, col bostik alla cadrega). A proposito, in Rai è camb… - strepi2019 : RT @Sabrina_Fenice: Il nostro Leone cattura la sua preda ballando il tango!????????????? - CanYamanAslan : RT @Sabrina_Fenice: Il nostro Leone cattura la sua preda ballando il tango!????????????? - Sabrina_Fenice : Il nostro Leone cattura la sua preda ballando il tango!????????????? -