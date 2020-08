Asl Benevento, attivo dal 1 settembre “Fissalappuntamento”: è la prima volta in Campania (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La ASL Benevento attiva dal 1 settembre un nuovo ed innovativo servizio ‘Fissalappuntamento’ che permette all’utenza tramite il computer, il cellulare e il tablet, di fissare appuntamenti mirati per ottenere in breve tempo e senza inutili attese i molteplici servizi che la ASL eroga ai cittadini (Servizi anagrafe assistiti, Servizi di esenzione ticket e Servizi di medicina legale). “L’emergenza coronavirus ha creato delle oggettive criticità e dei rallentamenti nelle risposte che diamo quotidianamente ai nostri assistiti, a causa delle varie e necessarie misure di prevenzione da adottare tra gli operatori e nei confronti dei cittadini per evitare una recrudescenza della pandemia. Pertanto – dichiara il Direttore Generale dell’Asl, Gennaro ... Leggi su anteprima24

