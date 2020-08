Abbazia di Westminster: scavi portano alla luce centinaia di scheletri (Di mercoledì 26 agosto 2020) Un recente scavo archeologico nella storica Abbazia di Westminster ha portato alla luce alcune scoperte sbalorditive. Tra queste vi è una sacrestia che si pensa abbia trovato largo imoiego tra i monaci nel XIII secolo. Ma a lasciare di stucco sono state le centinaia se non migliaia di corpi sepolti sotto l’Abbazia. Info storiche sull’Abbazia di Westminster La Grande Sagrestia si trova sul North Green dell’Abbazia di fronte a Victoria Street. Fu costruita nel 1250 dal re Enrico III ed era un luogo in cui i monaci conservavano oggetti sacri che usavano in massa, come paramenti, biancheria dell’altare e calici. Lo scavo, diretto dall’archeologo Chris Mayo di Pre-Construct Archaeology, ha portato ... Leggi su kontrokultura

Ultime Notizie dalla rete : Abbazia Westminster Abbazia di Westminster: scavi portano alla luce centinaia di scheletri Kontrokultura L’Ensemble Riccardo Zegna a Finalborgo con i concerti sacri di Duke Ellington

Finale Ligure. La grande musica torna a Finalborgo, nel magico scenario dei Chiostri Santa Caterina: domenica 30 agosto sera è in programma infatti un recital di concerti sacri con musiche di Duke Ell ...

Il triste destino di Elizaveta Fyodorovna, la granduchessa buona

Sorella dell’ultima imperatrice russa, fu una donna devota e caritatevole, nonostante le disgrazie. Dopo l’assassinio del marito, morì trucidata dai bolscevichi. Oggi, in tutto il paese, chiese e capp ...

Finale Ligure. La grande musica torna a Finalborgo, nel magico scenario dei Chiostri Santa Caterina: domenica 30 agosto sera è in programma infatti un recital di concerti sacri con musiche di Duke Ell ...Sorella dell’ultima imperatrice russa, fu una donna devota e caritatevole, nonostante le disgrazie. Dopo l’assassinio del marito, morì trucidata dai bolscevichi. Oggi, in tutto il paese, chiese e capp ...