Vladimir Luxuria mostra il fisico: 55 anni e un corpo da urlo (Di martedì 25 agosto 2020) Classe 1965, Vladimir Luxuria mostra il fisico e fa bene! Solo complimenti per l’attivista ed politica italiana che si sta godendo le vacanze estive in riva al mare nel Molise, come lei stessa specifica in numerosi post pubblicati su Instagram. Tra le tante fotografie a testimonianza del suo dolce e meritato far niente, spicca però uno scatto in bikini che non fa che mettere in risalto quello che è un fisico impeccabile! Vladimir Luxuria in bikini fa il pieno di like “Ammazza che fisico“; “Ammazza che fisico e che invidia“; “In formissima“; sono solamente alcuni dei primi commenti al di sotto dell’ultimo post pubblicato da Vladimir ... Leggi su thesocialpost

Pioggia di like per l'ultimo bikini di Vladimir Luxuria. L'attivista e personaggio televisivo, 55 anni, si è immortalata in costume in riva al mare scatenando i complimenti dei follower. Indosso un 'd ...

Lite con Sgarbi, quando Luxuria scoppiò in lacrime a "Domenica Live"

Tra le interviste più toccanti a "Domenica Live" c'è sicuramente lo sfogo di Vladimir Luxuria da Barbara D'Urso. L'ex parlamentare scoppiò in lacrime dopo la lite con Vittorio Sgarbi. Durante il ...

