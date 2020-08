UFFICIALE - Zielinski ha rinnovato: l’annuncio di ADL in conferenza stampa (Di martedì 25 agosto 2020) E' arrivata la notizia che si attendeva già da un po': Piotr Zielinski ha rinnovato il contratto con il Napoli! L'annuncio per il prolungamento del centrocampista polacco è arrivato direttamente per bocca del presidente Aure ... Leggi su tuttonapoli

E' arrivata la notizia che si attendeva già da un po': Piotr Zielinski ha rinnovato il contratto con il Napoli! L'annuncio per il prolungamento del centrocampista polacco è arrivato direttamente per b ...

La redazione di Kiss Kiss Napoli ha fatto chiarezza sul futuro di Piotr Zielinski. L'ex capitano della Roma, Francesco Totti, non assumerà la procura del centrocampista polacco. I due si sarebbe trova ...

