Treviso, in uno stabilimento Aia 182 dipendenti contagiati e 38 contagi tra i familiari (Di martedì 25 agosto 2020) Si cambia tutto in azienda, e si cerca di fare il possibile per limitare il contagio. Dopo la notizia della diffusione del coronavirus nello stabilimento Aia di Vazzola, in provincia di Treviso, si corre ai ripari. Stando a quelle che sono le prime notizie in arrivo dallo stabilimento, a oggi risultano 182 casi di positività sui 560 test eseguiti (le persone mancanti sono assenti in generale per ferie), tutti asintomatici e in regime di quarantena. Nello stabilimento lavorano in totale oltre 700 tra operatori diretti e maestranze. I contagi non riguarderebbe solo i dipendenti ma anche i familiari, sarebbero infatti 38 le persone al momento risultate positive. FOCOLAIO stabilimento AIA DI Treviso: 200 ... Leggi su ultimenotizieflash

wam_the : Covid. Maxi focolaio in uno stabilimento avicolo Aia: 182 contagi - mediadrome : 50 contagiati tra il personale del Billionarie, 40 tra quello Atac, 180 in uno stabilimento Aia ( nella Treviso di… - LisbonaSimone : Capisci che è vera amicizia quando uno dei due inizia una frase e l'altro la completa nel modo giusto. Qui di segui… - Andrea_Lorenzon : @Daniele39091477 @SantucciFulvio @Teo__Visma Guarda su questo sono pervenuto Dani...Io vedere una squadra che sganc… - TREVISOEVENTI : -

Ultime Notizie dalla rete : Treviso uno Alberi tagliati al Duca: "Uno scempio" | Oggi Treviso | News | Il quotidiano con le notizie di Treviso e Provincia Oggi Treviso Coronavirus a Treviso, il focolaio all’Aia: positivi 184 operai e 38 familiari

Non si ferma il focolaio di Covid all’Aia di Vazzola: sono 184 i contagi riferiti a quello che oggi è il cluster più impegnativo della Marca, l’industria di lavorazione alimentare nella quale l’infezi ...

Treviso, in uno stabilimento Aia 182 dipendenti contagiati e 38 contagi tra i familiari

Si cambia tutto in azienda, e si cerca di fare il possibile per limitare il contagio. Dopo la notizia della diffusione del coronavirus nello stabilimento Aia di Vazzola, in provincia di Treviso, si co ...

Non si ferma il focolaio di Covid all’Aia di Vazzola: sono 184 i contagi riferiti a quello che oggi è il cluster più impegnativo della Marca, l’industria di lavorazione alimentare nella quale l’infezi ...Si cambia tutto in azienda, e si cerca di fare il possibile per limitare il contagio. Dopo la notizia della diffusione del coronavirus nello stabilimento Aia di Vazzola, in provincia di Treviso, si co ...