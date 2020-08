Tiziano Ferro: in ansia per il suo cane Beau, operato d'urgenza (Di martedì 25 agosto 2020) " Beau is stable but he's not eating, so he won't be coming back today. Anyway I know that if Beau will get better It'll be because of all your prayers and all the love you're sending out. And today ... Leggi su radiomontecarlo

LatinaQTW : Il cantante di Latina ha affidato ai suoi profili social le ansie e le paure di questo momento così difficile della - zabdihands : RT @scivolidinuovo_: Tiziano Ferro in tendenza ed io ne approfitto per dirvi di andarvi ad ascoltare tutta la discografia perché, oltre ai… - NikAllegra : RT @_alienato: Nessuno: Tiziano Ferro guardando fuori: - imsottona : @4rianna__ no ok mi mancano alcuni achille lauro anche se non so se ci sia un vero e proprio fandom, måneskin, cmby… - GammaStereoRoma : Tiziano Ferro ( Feat. Jovanotti ) - Balla Per Me -