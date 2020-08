Seal contro Heidi Klum: «Ha un piano segreto per trasferire i nostri figli in Germania» (Di martedì 25 agosto 2020) Heidi Klum e Seal, un divorzio in amicizia che dopo sei anni rischia di essere pesantemente compromesso. La ragione sono i tre figli dell’ex coppia, Henry, 14 anni, Johan, 13, Lou, 10, a cui si aggiunge Leni, 16, figlia di Briatore e adottata legalmente dal cantante nel periodo in cui era stato sposato con la modella di origine tedesca, che oggi vuole tornare in Europa per ragioni lavorative (la registrazione del programma Germany’s Next Top Model) e portare, ovviamente, i figli con sé. Cosa che a Seal non va giù. Leggi su vanityfair

