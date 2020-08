Sci di fondo, prosegue in maniera positiva il recupero di Federico Pellegrino: gli aggiornamenti (Di martedì 25 agosto 2020) prosegue senza intoppi il periodo riabilitativo di Federico Pellegrino, che si è sottoposto come da programma della Commissione Medica FISI ad un’ecografia presso l’ospedale di Negrar di Valpolicella (Vr). La cicatrizzazione del vice-campione olimpico di PyeongChang 2018, reduce da una lesione del bicipite femorale della gamba destra, sta guarendo con i tempi previsti, per cui Federico potrà proseguire le proprie sedute di fisioterapia e in piscina, a cui si aggiungerà questa settimana un ulteriore lavoro sui rulli, con l’obiettivo di tornare ad un grado di competitività in tempo per l’esordio in Coppa del mondo, previsto dal 27 al 29 novembre a Ruka con sprint in tecnica classica, 15 km in tecnica classica e pursuit in tecnica libera sempre sui 15 km.L'articolo ... Leggi su sportfair

ROMA - Pellegrino va verso il recupero. Il vicecampione olimpico PyeongChang 2018 si è sottoposto ad un'ecografia al bicipite femorale della gamba destra nell'ospedale di Negrar di Valpolicella. La ri ...

Classe 1985, Chiara è nata a Como e sino a 25 anni ha vissuto a Brienno. Lavora al Parco Nazionale e nel contempo partecipa a tutte le gran fondo più prestigiose Per ora, in queste calde giornate dall ...

