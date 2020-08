“Queste cose fatele altrove, dovrebbe tornare Mussolini e farvi sparire”, aggressione omofoba a Cagliari “per un bacio a stampo” (Di martedì 25 agosto 2020) Un bacio “a stampo”, scambiato mentre stavano facendo il bagno nella spiaggia del Poetto di Cagliari. È bastato questo per far scattare l’aggressione omofoba da parte di una famiglia, che ha insultato e minacciato verbalmente, con tanto di frasi nostalgiche verso il Duce, due ragazzi, in vacanza in Sardegna. Vittima dell’aggressione un infermiere di Bolzano di 26 anni e il suo compagno di 35. Il fatto, avvenuto domenica pomeriggio, è stato raccontato e denunciato dalla coppia, che insieme all’associazione Arc Cagliari, hanno intenzione di andare in questura per denunciare l’accaduto. “Eravamo al Poetto e per rinfrescarci abbiamo deciso di fare un bagno – racconta all’Ansa il bolazanino Shahzeb Altaf – mentre ... Leggi su ilfattoquotidiano

