Psicosi da Covid a Napoli: ressa al Cotugno per i tamponi (Di martedì 25 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ Psicosi da tampone a Napoli per chi rientra da vacanze fuori Regione. Sono numerosi i giovani che negli ultimi giorni stanno affollando l’ospedale Cotugno per sottoporsi al tampone da coronavirus. File e resse nel nosocomio tra l’ansia del Covid e la paura di una nuova quarantena. A quanto riporta Il Mattino nelle ultime ore sono stati in tanti a recarsi all’ospedale partenopeo dove all’esterno si registrano code e resse con giovani accalcati sulla soglia dell’ospedale collinare. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

du00 : @mangiarosaria Ecco gia' che ci siamo indichiamo il tasso di mortalita' che gia quello del COVID e' basso.... se ci… - farmetti : Quando si cominciò a parlare di Covid, gli psichiatri dissero che si sarebbero verificati casi di ansia, depression… - dheber74 : @luca3912 @azangrillo E i morti di normale influenza come accade ogni anno sono dei morti di serie B? Ci illumini,… - badicea : RT @LaVeritaWeb: Il 69% degli italiani manifesta sintomi legati all'ansia, in Emilia 10.000 persone hanno chiesto sostegno psicologico all'… - oldale55 : RT @LaVeritaWeb: Il 69% degli italiani manifesta sintomi legati all'ansia, in Emilia 10.000 persone hanno chiesto sostegno psicologico all'… -

Ultime Notizie dalla rete : Psicosi Covid Covid Napoli, ressa dei tamponi al Cotugno: è psicosi Coronavirus tra i giovani Il Mattino Fine lockdown anche per il Circolo Artistico

di Silvia Bardi Il portone del Circolo Artistico in Corso Italia ha chiuso subito dopo le feste di carnevale a fine febbraio. Già stava circolando la paura e la psicosi era nell’aria, in molti stavano ...

Test anti-Covid, al Cotugno lungo code di giovani rientrati da Sardegna e Puglia

E’ scoppiata una sorta di psicosi tra i giovani campani rientrati dalle vacanze in Sardegna e Puglia. Sono centinaia i ragazzi in fila – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – al Cotugno per sottopo ...

di Silvia Bardi Il portone del Circolo Artistico in Corso Italia ha chiuso subito dopo le feste di carnevale a fine febbraio. Già stava circolando la paura e la psicosi era nell’aria, in molti stavano ...E’ scoppiata una sorta di psicosi tra i giovani campani rientrati dalle vacanze in Sardegna e Puglia. Sono centinaia i ragazzi in fila – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – al Cotugno per sottopo ...