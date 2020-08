Piccinini: “Conte-Inter? Separarsi sarebbe stato demenziale, ora eviti sceneggiate” (Di martedì 25 agosto 2020) “L’ho scritto qualche settimana fa: Separarsi dopo una stagione così sarebbe stato demenziale. Forse è successo qualcosa che non sappiamo, ma l’importante era ritrovare la voglia di continuare insieme. Adesso, però, Conte eviti altre sceneggiate, non sarebbero più tollerate”. Questo il commento su Twitter dell’ex telecronista Sandro Piccinini in merito alla conferma di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter per la prossima stagione. L’ho scritto qualche settimana fa: Separarsi dopo una stagione così sarebbe stato demenziale. Forse è successo qualcosa che non sappiamo, ma l’importante era ... Leggi su sportface

