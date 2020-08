Musumeci non si ferma: “Dal Governo solo silenzio, ora ci rivolgeremo alla magistratura” (Di martedì 25 agosto 2020) “Tra qualche ora ci rivolgeremo alla magistratura, ed è triste e disarmante constatare come due articolazioni dello Stato, Governo centrale e Governo regionale, debbano ricorrere alla magistratura per riaffermare un diritto sacrosanto che è il diritto alla salute”. Lo ha detto a Start, su Sky TG24, il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci, parlando dell’ordinanza di sgombero dei centri di accoglienza emanata dalla Regione. “Noi – ha aggiunto il governatore – non ci occupiamo di migranti, è una competenza del Governo centrale e siamo d’accordo, ma io sono l’autorità sanitaria in Sicilia e sono soggetto attuatore ... Leggi su sportface

