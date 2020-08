MotoGp – Taramasso risponde a Dovizioso: “il suo box ha commesso due errori” (Di martedì 25 agosto 2020) Botta e risposta tra Dovizioso e Piero Taramasso: il forlivese della Ducati, a termine del Gp di Stiria, ha rilasciato delle pungenti dichiarazioni, con le quali ha fatto intendere che i problemi avuti in pista, che gli hanno impedito di lottare per il podio e la vittoria, sono dovuti alle gomme Michelin. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesNon si è fatta attendere la risposta del numero 1 dell’azienda: “Dovizioso ha ragione a dire che la seconda gara avrebbe dovuto facilitare il lavoro, ma siamo passati dai 50 gradi del GP d’Austria ai 30 di domenica scorsa. Il suo box ha commesso due errori. Il primo è stato utilizzare una pressione dei pneumatici troppo bassa, cosa che non ha permesso al pilota di far lavorare le gomme nel giusto range di temperatura. Il secondo, aver parlato prima di ... Leggi su sportfair

Andrea Dovizioso non ci era andato leggero dopo la seconda gara austriaca di MotoGP. Una gara che – soprattutto prima della bandiera rossa – lo ha visto arrancare. Tuttavia, chiusa al quinto posto, po ...

