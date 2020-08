Moratti: "Ho parlato con Zhang, penso che Conte resti all'Inter. Messi è un sogno di tutta la società" (Di martedì 25 agosto 2020) Una discussione con il patron Zhang , il futuro di Conte e il sogno Messi . L'ex presidente nerazzurro Massimo Moratti ha parlato di tutto, svelando alcune mosse della società. " Cos'è mancato all'... Leggi su corrieredellosport

