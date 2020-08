Montefusco: "Rinnovo Gattuso? I progetti lunghi sui tecnici non esistono, avete visto Ancelotti e Conte?" (Di martedì 25 agosto 2020) Nel corso di Fuorigioco su Canale 8, l'allenatore Enzo Montefusco è stato interrogato sul Rinnovo di contratto di Gattuso che per ora non è andato in porto: "I progetti nel calcio non esistono, avete visto l'Inter che progr ... Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Montefusco: 'Rinnovo Gattuso? I progetti lunghi sui tecnici non esistono, avete visto Ancelotti e Conte?' - TeleradioNews : Per il rinnovo del Consiglio comunale di Roccamonfina, dopo tanti chiacchiericci, è stata presentata una sola lista… - TeleradioNews : Roccamonfina. Elezioni locali: Montefusco già sindaco, anzi no: pur essendo l'unico candidato?!… -

Ultime Notizie dalla rete : Montefusco Rinnovo Montefusco: "Rinnovo Gattuso? I progetti lunghi sui tecnici non esistono, avete visto Ancelotti e Conte?" Tutto Napoli