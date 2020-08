Masters 1000 Cincinnati 2020, Djokovic implacabile: elimina Sandgren e vola ai quarti (Di martedì 25 agosto 2020) Novak Djokovic supera Tennys Sandgren nel secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati con il punteggio di 6-2 6-4, in un’ora e ventotto minuti di gioco. Ai quarti di finale affronterà il tedesco Struff, giustiziere di Goffin. Djokovic straripante, lontano parente di quello visto in nottata nel suo match di esordio contro Berankis. Il serbo ha disputato un incontro molto convincente, è stato solido con tutti i colpi ed ha trovato parecchie variazioni, giocando bene anche nei pressi della rete. Sandgren tuttavia ha disputato una buona partita, ma il suo rivale è stato nettamente superiore e a tratti ingiocabile. Il tennis potente e al tempo stesso generoso dello statunitense non è bastato a mettere in difficoltà ... Leggi su sportface

Eurosport_IT : Matteo Berrettini sopravvive e supera l’esordio del Masters 1000 di Cincinnati ???? L'azzurro batte Emil Ruusuvuori… - RSIsport : ?? Masters 1000 di Cincinnati, #Djokovic ai quarti con un facile successo su #Sandgren #ATP #RSISport - sportface2016 : Novak #Djokovic vola ai quarti di finale - #CincinnatiOpen - zazoomblog : Masters 1000 Cincinnati 2020: Medvedev a velocità di crociera sconfitto Bedene in due set - #Masters #Cincinnati #… - EasyWorldNews : RT @Network_Easy: Grigor Dimitrov Vs Marton Fucsovics | ATP Masters 1000 Cincinnati Tennis | 2020 -