L’Inter ha confermato Antonio Conte come suo allenatore per la prossima stagione (Di martedì 25 agosto 2020) Al termine dell’incontro di oggi tra i dirigenti dell’Inter e l’allenatore Antonio Conte, quest’ultimo è stato confermato ufficialmente anche per la prossima stagione. Conte è all’Inter dall’anno scorso e ha un contratto valido fino al 2022, ma la sua permanenza Leggi su ilpost

