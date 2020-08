La guida digitale per imparare a gustare e abbinare l’olio (Di martedì 25 agosto 2020) Settembre, tempo di corsi, tempo di formazione, tempo di scoperte, anche in ambito enogastronomico. E se fosse giunto il momento di saperne di più sul mondo dell’olio? Condimento mediterraneo per eccellenza, lo usiamo per cucinare, per insaporire, per arricchire, ma troppo spesso lo facciamo inconsapevolmente, senza prestare la necessaria attenzione a quale scegliere e a come selezionarne uno (o più!) che possa davvero fare la differenza sulla nostra tavola. Ci viene in aiuto per questo una preziosa guida digitale, che è un vero e proprio corso per introdurci al mondo dell’olio, alla scoperta degli aromi, delle cultivar, svelandoci i benefici per la salute di questo prezioso alimento e gli abbinamenti migliori con il cibo. Si può scaricare semplicemente iscrivendosi a TasterPlace, un sito che ha messo al centro ... Leggi su linkiesta

loris_cndg : RT @loristissino: Le linee guida per la Didattica digitale integrata predisposte dal Ministero dicono che 'ciascuna istituzione scolastica… - MeridionaleASud : RT @BentivogliMarco: Vogliamo continuare a spacciare smartholidays o cottimo digitale per la nuova frontiera del lavoro? Lo #smartworking… - ferroni_stefano : RT @BentivogliMarco: Vogliamo continuare a spacciare smartholidays o cottimo digitale per la nuova frontiera del lavoro? Lo #smartworking… - domenicofabiano : RT @BentivogliMarco: Vogliamo continuare a spacciare smartholidays o cottimo digitale per la nuova frontiera del lavoro? Lo #smartworking… - mirko_scape : RT @BentivogliMarco: Vogliamo continuare a spacciare smartholidays o cottimo digitale per la nuova frontiera del lavoro? Lo #smartworking… -

Ultime Notizie dalla rete : guida digitale La guida digitale per imparare a gustare e abbinare l’olio Linkiesta.it Monstrum: svelata la data di uscita dell’edizione fisica

Se siete appassionati di horror, ma siete ancora legati al caro vecchio gioco fisico, questa potrebbe essere l’occasione che fa per voi. Stiamo parlando di Monstrum, l’horror sviluppato da Team Junkfi ...

La firma è digitale: candidato escluso dalla corsa elettorale

BORCA DI CADORE - Resta escluso per una firma digitale che la legge elettorale non ammette, serviva quella autografa. E poco conta se siamo in piena era digitale, specie dopo il lockdown. Una vicenda ...

Se siete appassionati di horror, ma siete ancora legati al caro vecchio gioco fisico, questa potrebbe essere l’occasione che fa per voi. Stiamo parlando di Monstrum, l’horror sviluppato da Team Junkfi ...BORCA DI CADORE - Resta escluso per una firma digitale che la legge elettorale non ammette, serviva quella autografa. E poco conta se siamo in piena era digitale, specie dopo il lockdown. Una vicenda ...