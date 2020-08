Israele, continuano i bombardamenti su Gaza (Di martedì 25 agosto 2020) “Di questi tempi il crescente fronte degli attivisti per la pace in Palestina affronta una realtà alquanto bizzarra. Da un lato avverte che il suo messaggio di giustizia e il suo modo di rappresentare la situazione in Israele/ Palestina sono ormai accettate nel mondo. Questo è particolarmente vero per l’opinione pubblica occidentale. Ma dall’altro lato, … Leggi su periodicodaily

Fabrik85732589 : Quello che fa particolarmente schifo è il sostegno USA che blocca tutte le risoluzioni ONU contro Israele da decenn… - SeguiUltimaVoce : Dieci giorni di bombardamenti nella Striscia di Gaza. Il presidente dello #Statod'Israele: 'Se vogliono la guerra,… - sanpeirossi : RT @lucagrandicelli: Continuano gli incendi nel sud di #Israele. Questa mattina altri palloni incendiari hanno causato danni alle serre di… - lucagrandicelli : Continuano gli incendi nel sud di #Israele. Questa mattina altri palloni incendiari hanno causato danni alle serre… - Blackmb7passi : Continuano le violazioni dei diritti umani, ma si tratta della violenza del governo di Israele, quindi tutti muti c… -

Niente lacrime e servizi approfonditi da parte dei telecronisti abituati a parlare di oriente mentre gli uomini di Netanyahu continuano nei loro progetti ... rampollo iraniano acerrimo nemico di ...

Da più di dieci giorni colonne di fumo e fiamme disegnano il confine degli scontri lungo la Striscia di Gaza. La Striscia di Gaza, in particolare l’area nord dove sono collocati i principali porti pal ...

