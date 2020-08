Inter, Moratti: «Ho sentito Zhang, vuole trattenere Conte» (Di martedì 25 agosto 2020) L’ex presidente dell’Inter ha parlato della situazione relativa alla permanenza o meno di Antonio Conte Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo della situazione relativa ad Antonio Conte sulla panchina dei nerazzurri. Zhang E Conte – «C’è da sperare che resti, perché bisogna dare continuità ai buoni risultati visti quest’anno. Poi non dovranno esserci ulteriori momenti di dubbio, altrimenti la prossima stagione sarebbe problematica. Il rapporto con Zhang? Ci sentiamo spesso, l’abbiamo fatto anche nelle ultime ore. Non saprei proprio che consiglio dargli. Per me, l’Inter e la società sono pronte a ... Leggi su calcionews24

