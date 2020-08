In 27 anni la Terra ha perso 28 miliardi di tonnellate di ghiaccio (Di martedì 25 agosto 2020) Non meno di 28.000 miliardi di tonnellate di ghiaccio sono scomparse dalla superficie della Terra tra il 1994 e il 2017. E questo mentre il livello degli oceani è già aumentato di 15 centimetri nel secolo scorso. Questi gli sconcertanti dati che emergono da due autorevoli studi, oltre che da osservazioni di esperti delle Nazioni Unite. Lo studio, realizzato da un team di scienziati delle università britanniche di Leeds, Edimburgo e University College London, è stato visionato da The Guardian prima della pubblicazione sulla rivista The Cryosphere. "Non c'è dubbio che la stragrande maggioranza della perdita di ghiaccio sulla Terra sia un risultato diretto del riscaldamento globale", scrivono. "Per dare un ordine di grandezza di ... Leggi su ilfogliettone

SkyTG24 : 4 anni fa il #terremoto che ha scosso il #CentroItalia: la terra ha tremato fra Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo. 29… - anpanmint : 238-366 ? lately un po’ a terra fisicamente, cerco di divertirmi e peggioro ancora di più la situazione ?? esilarant… - HenyElati : - pizzakruu : RT @AnomalyReyes: @pizzakruu È il 20 Maggio. Ti stai godendo un picnic con Picasso in mezzo a un bosco su una luna lontana 125 anni luce da… - legprisco77 : @l_angiolini E allora. I passati anni scolastici erano uguali. Cosa è cambiato....cerchiamo di stare con i piedi per terra -

Ultime Notizie dalla rete : anni Terra La Terra ha un 'cuore' giovane, formato 1 miliardo di anni fa - Scienza & Tecnica Agenzia ANSA Volpi rilancia alla grande le ambizioni della matricola Spezia

Dal suo arrivo in riva al Golfo dei Poeti, quello di domani, mercoledì, potrebbe trattarsi del summit più importante degli ultimi 12 anni. Il patron dello Spezi ...

I 5S hanno paura di perdere: "paracadute" per tutti i candidati

La possibilità che il M5s alle Regionali di settembre vada incontro ad un disastro elettorale, l’ennesimo nel giro di poco più di un anno, esiste ed è forte. Difficilmente i pentastellati riusciranno ...

Dal suo arrivo in riva al Golfo dei Poeti, quello di domani, mercoledì, potrebbe trattarsi del summit più importante degli ultimi 12 anni. Il patron dello Spezi ...La possibilità che il M5s alle Regionali di settembre vada incontro ad un disastro elettorale, l’ennesimo nel giro di poco più di un anno, esiste ed è forte. Difficilmente i pentastellati riusciranno ...