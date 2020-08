Il virologo Caruso dà ragione a Crisanti: «Servono più tamponi, anche in classe. Seconda ondata? Più che ai contagi, oggi guardiamo gli ospedali» (Di martedì 25 agosto 2020) In vista del ritorno a scuola e sui posti di lavoro sono indispensabili monitoraggi «mirati e costanti nel tempo». Quel che il virologo Arnaldo Caruso invoca in un’intervista alla Stampa è insomma più tamponi, d’accordo con il collega Andrea Crisanti che aveva fissato ad almeno 300 mila test al giorno la soglia minima per riuscire a tenere sotto controllo il Coronavirus. Secondo il presidente della Società italiana di virologia e professore ordinario all’Università di Brescia: «più tamponi si fanno, più si limita l’epidemia», anche nelle scuole: «Non è fondamentale che negli edifici si porti la mascherina, quanto che studenti e lavoratori vengano sottoposti a tamponi ... Leggi su open.online

