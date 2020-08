Il Paradiso delle Signore, oggi 25 agosto: Cosimo fa un’amara scoperta (Di martedì 25 agosto 2020) Trama e anticipazioni Il Paradiso delle Signore puntata di oggi: Riccardo decide di confidarsi con suo padre Umberto e raccontargli il rifiuto di Ludovica alla sua proposta. Cosimo ha dei sospetti e vuole incontrare la Brancia per capire se mente. Ma a sorpresa la ragazza mostra al Bergamini le analisi. Intanto Vittorio e Gabriella lavorano insieme per la nuova collezione di bikini… Torna l’appuntamento quotidiano con la soap operaArticolo completo: Il Paradiso delle Signore, oggi 25 agosto: Cosimo fa un’amara scoperta dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

