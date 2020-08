Icardi: “Il Psg? La scelta migliore della mia vita” (Di martedì 25 agosto 2020) L’attaccante del Psg, Mauro Icardi, attraverso un post su Instagram ha voluto fare una dedica al club parigino. Queste le sue parole: “Un anno fa ho dovuto prendere la decisione di cambiare, verso qualcosa di nuovo, qualcosa da scoprire . Oggi, un anno dopo, eccoci qui a testa alta per quello che abbiamo fatto, per quello che abbiamo formato e per quello che continueremo a costruire da ora in poi. Non ho parole per ringraziare per tutto l’affetto che mi è stato riservato e per aver preso questa decisione presa un anno fa. Oggi la migliore decisione della mia vita”. Una stoccata all’Inter? Visualizza questo post su Instagram Hace un año tenía que tomar la decisión de cambiar, de algo nuevo, algo por descubrir.. hoy un año ... Leggi su alfredopedulla

