Germania, calo del Pil inferiore alle stime nel secondo trimestre 2020: -9,7% (Di martedì 25 agosto 2020) È un crollo del Pil inferiore alle stime quello registrato in Germania nel secondo trimestre 2020, cioè nel periodo più grave della pandemia. Il prodotto interno lordo tedesco è calato del 9,7% secondo i dati diffusi da Destatis, l'istituto di statistica di Berlino. La previsione iniziale degli esperti parlava di una riduzione a doppia cifra (-10,1%), mentre su base annua si registra una variazione del -11,3%. Una situazione non troppo diversa da quella osservata negli altri Paesi europei: in Italia il calo è stato del 12,4%, considerato dall'Istat il "valore più basso dal primo trimestre 1995, periodo di inizio dell'attuale serie storica".

