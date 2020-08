Festa del Casavecchia – Borghi divini: presentato il programma (Di martedì 25 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – È stato presentato questa mattina presso l’Enoteca Provinciale “Vigna Felix” di Caserta il progetto “Festa del Casavecchia – Borghi divini” in programma dal 28 agosto al 13 settembre 2020. La kermesse, finanziata dalla Regione Campania, vede il vino Casavecchia protagonista di tantissimi eventi culturali, artistici ed enogastronomici, grazie alla rete creatasi tra Formicola, Comune capofila, Pontelatone e Castel di Sasso. La rassegna è rivolta alla promozione del vino Casavecchia, proveniente da un vitigno di origine antichissima nell’insediamento di Trebula Balliensis, citato da Plinio il Vecchio nel XIV libro della Naturalis Historia e bevuto dai ... Leggi su anteprima24

