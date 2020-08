Eriksen all'Inter, spunta il retroscena: 'Decide tutto il suo agente' (Di martedì 25 agosto 2020) Dopo la serie dedicata al Manchester City arriva su Amazon ' All or Nothing 'con il Tottenham protagonista. Ed è un deciso passo in avanti. Il motivo ha un nome e un cognome ben preciso: José Mourinho. Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Eriksen all Eriksen all'Inter, spunta il retroscena: "Decide tutto il suo agente" Corriere dello Sport.it Eriksen all'Inter, spunta il retroscena: "Decide tutto il suo agente"

Dopo la serie dedicata al Manchester City arriva su Amazon “All or Nothing”con il Tottenham protagonista. Ed è un deciso passo in avanti. Il motivo ha un nome e un cognome ben preciso: José Mourinho.

Conte resta all’Inter, ma il punto vero è se i nerazzurri sono una squadra o no

La cosa da capire è se l’Inter continua con Conte o viceversa. Fino in fondo non lo sapremo mai e forse non è nemmeno così interessante. L’effetto materiale è che non cambia niente, restano tutti ai l ...

