Dorothy, sposa bambina venduta per 20 euro a un vecchio: “Le donne mi tenevano, lui mi stuprava” (Di martedì 25 agosto 2020) Dorothy, sposa bambina venduta per 20 euro a un vecchio. Dorothy è stata venduta prima di compiere 12 anni. Come lei, molte bambine della comunità dei Becheve, una tribù della Nigeria, sono costrette dai genitori a sposare uomini anziani per pagare un debito o a cambio di una somma di denaro e qualche animale. Le spose bambine diventano di “proprietà” dei mariti che possono rivenderle o addirittura lasciarle in eredità. Una forma di schiavitù nel XXI secolo in cui ogni diritto dell’infanzia viene negato. “Ero una ragazzina felice fino al giorno in cui mi hanno detto che sarei stata portata a casa del mio futuro marito. Ho risposto ai miei genitori che avrei ... Leggi su limemagazine.eu

Ultime Notizie dalla rete : Dorothy sposa Sposa bambina venduta per 20 euro a un vecchio: “Le donne mi tenevano, lui mi... CheNews.it