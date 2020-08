Ballando con le stelle 2020, un ballerino del cast positivo al Covid-19 (Di martedì 25 agosto 2020) Il cast e la troupe di Ballando con le stelle 2020 si prepara a tornare in onda dopo lo slittamento della primavera scorsa causa Covid-19, con la prima puntata prevista per il 12 settembre, su Raiuno. Ma proprio il Coronavirus in queste ore ha gettato nuovi timori sulla produzione del talent show condotto da Milly Carlucci. Nelle ore scorse, infatti, in Rete era circolata la notizia secondo cui una delle coppie in gara, ovvero quella composta dall’attrice Rosalinda Celentano e dal ballerino Samuel Peron, fosse risultata positiva al Covid-19. In realtà, TvBlog chiarisce meglio cosa sia successo. Il sito rivela infatti che al momento solo Peron risulta “presunto positivo”, ma asintomatico. La sua compagna di ballo, invece, non ... Leggi su ascoltitv

