Apple non può bloccare gli aggiornamenti di Unreal Engine, ma Fortnite non tornerà sui dispositivi iOS (Di martedì 25 agosto 2020) Tutti i giochi in Unreal Engine devono sparire da iOS e Mac? A quanto pare no. Nella prima parte della causa, Epic Games vince la lotta contro Apple: un giudice ha infatti dichiarato che la mela morsicata non potrà bloccare aggiornamenti di Unreal Engine. Di contro però, Fortnite non tornerà su iOS.Apple inizialmente ha rimosso Fortnite dal suo negozio mentre Epic Games cercava di costruire un negozio in-game aggirando la famigerata tariffa del 30%. In risposta, Epic Games ha lanciato una campagna mediatica contro Apple, che ha iniziato a coinvolgere altre aziende stanche di quelle commissioni. Apple ha minacciato di bloccare gli strumenti di ... Leggi su eurogamer

