Anche l’Inter ha il suo Conte-bis (Di martedì 25 agosto 2020) Il 2019 è stato l’anno del Conte-bis in politica. Di questi tempi (sembra passato un secolo) si stava consumando il passaggio dalla precedente maggioranza M5S-Lega a quella formata dai pentastellati e dal Partito Democratico. Il filo conduttore è stato la presenza di Giuseppe Conte che, all’inizio di settembre, ha varato il suo nuovo governo, il Conte-bis appunto. 365 giorni dopo, c’è un altro Conte-bis, ma questa volta non stiamo parlando di esecutivo, ma di campionato di calcio: Antonio Conte ha trovato l’accordo per proseguire la sua avventura all’Inter. LEGGI Anche > Antonio Conte e i dubbi sul futuro: «Idee diverse tra me e l’Inter» Antonio Conte resta all’Inter ... Leggi su giornalettismo

