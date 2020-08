Alessia Marcuzzi, addio minigonne a Temptation Island: bacchettata dalla De Filippi, «Più rigore!» (Di martedì 25 agosto 2020) Iniziate le riprese di Temptation Island, Alessia Marcuzzi si lascia andare a qualche chicca sul programma in onda dal prossimo 9 settembre: un’edizione un po’ particolare quella in lavorazione, che vedrà dei cambiamenti anche nei vestiti della conduttrice. Non più Vip, il viaggio nei sentimenti guidato da Alessia vedrà confrontarsi persone sconosciute al grande pubblico, decisione maturata dopo lunghe riflessioni insieme a Maria De Filippi. È stata proprio lei, ‘re Mida’ di qualsivoglia trasmissione, a redarguire la Iena sull’abbigliamento da adottare. Leggi anche >> Temptation Island, incendio all’Is Morus Relais che ospita le coppie: minacciato il ... Leggi su urbanpost

zazoomblog : Temptation Island Alessia Marcuzzi svela la richiesta di Maria De Filippi - #Temptation #Island #Alessia #Marcuzzi - StraNotizie : Alessia Marcuzzi spiega perché Temptation Island Vip è stato sospeso (…ma dirà la verità?) - zazoomblog : Temptation Island 2020: quando inizia Alessia Marcuzzi puntate coppie Nello e Carlotta Nadia e Antonio -… - blogtivvu : Temptation Island, Alessia Marcuzzi spiega perché non ci saranno coppie famose e cosa le ha consigliato Maria De Fi… - Simo252525 : RT @GiusCandela: Alessia Marcuzzi rilascia la sua prima intervista a Tv Sorrisi e Canzoni per lanciare il reality della corna e parlare del… -