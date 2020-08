Zingaretti chiede garanzie per il Sì del Pd al taglio dei parlamentari: “Maggioranza lo faccia coincidere con le modifiche ai regolamenti” (Di lunedì 24 agosto 2020) Una mano tesa e un avviso, che coinvolge direttamente il presidente del Consiglio, quando manca meno di un mese al referendum. Perché se è vero che il Pd ha “deciso un anno fa” di procedere al taglio dei parlamentari, Nicola Zingaretti ricorda che “parallelamente” era stato deciso di “fare modifiche regolamentari per rafforzare” il cambio strutturale. “Se questo non avviene – ha puntualizzato il segretario dem – non è un problema del Pd che lo ha chiesto, ma di tutta la maggioranza. E confido che il presidente Conte e l’intera maggioranza capiscano che è un tema da affrontare”. Una sottolineatura netta affinché il taglio dei parlamentari “coincida anche con una difesa delle ... Leggi su ilfattoquotidiano

(ANSA) – ASCOLI PICENO, 24 AGO – “Faremo fra qualche giorno la direzione nazionale del Pd per assumere un orientamento” in merito al referendum sul taglio dei parlamentari, ma intanto il segretario de ...

