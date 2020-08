YAKUZA: LIKE A DRAGON arriva in occidente (Di lunedì 24 agosto 2020) Sega of America ha rivelato che YAKUZA: LIKE a DRAGON verrà lanciato il 13 novembre 2020 su Xbox One X, Xbox One, Windows 10, PlayStation 4 e Steam. YAKUZA: LIKE a DRAGON sarà disponibile anche sulla console Xbox Series X al lancio, così come su PlayStation 5 in un secondo momento. Un’esperienza come nessun’altra, YAKUZA: LIKE a DRAGON offre un gameplay RPG dinamico per le strade di Yokohama, in Giappone, con un’avventura che combina le intense risse per le quali la serie YAKUZA è nota, con profondità strategiche, personalizzazione del party e varietà di abilità che ti aspetteresti da un RPG classico.In meno di due minuti, il nuovo How Will You Rise? ... Leggi su gamerbrain

