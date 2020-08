Titolare di una discoteca si chiude nel locale: «Ci starò finché non mi ascoltano» (Di lunedì 24 agosto 2020) Tiziano Tanzarella, del Trocadero di Domodossola, è stanco della disparità di trattamento verso questi esercizi. Leggi su media.tio.ch

