Terremoto, scossa di magnitudo 3.5 molto profonda in Calabria nella notte (Di martedì 25 agosto 2020) Un Terremoto di magnitudo 3.5 ha colpito la Calabria tirrenica nella notte, precisamente all’1:02. L’epicentro della scossa è stato a Praia a Mare, lungo la costa tirrenica della provincia di Cosenza, ma l’ipocentro molto profondo (addirittura 292.3km) ha evitato che le onde sismiche giungessero in superficie: la loro energia si è completamente dissipata in profondità e la popolazione locale non si è accorta di nulla.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

