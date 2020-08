Temptation Island Nip, anticipazioni: svelate le prime due coppie (Di lunedì 24 agosto 2020) Carlotta e Nello e Nadia e Antonio sono le prime coppie che faranno parte del cast della nuova edizione di Temptation Island Nip Manca sempre meno alla nuova edizione di Temptation Island Nip, reality sull’amore condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5. Le riprese della nuova edizione inizieranno oggi 24 agosto in Sardegna, nel resort Is Morus Relais. Non si sa ancora di preciso quando andrà in onda il reality delle tentazioni, sono ancora indecisi se farlo partire da mercoledì 9 settembre o da mercoledì 16 settembre. Intanto due coppie sono state già svelate, la prima è quella formata da Nadia e Antonio, fidanzati da un anno e nove mesi. Lui ha manifestato il desiderio di partecipare al reality ... Leggi su nonsolo.tv

